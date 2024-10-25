Kulüp yetkililerinin açıklamalarına göre, endişe edilecek bir durum yok. Tecrübeli teknik adam, şiddetli karın ağrısı yaşadığı sırada sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve apandisit patlaması teşhisi kondu. Acil bir durum oluştuğundan, Buruk hızla ameliyata alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk’un bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Taraftarlar ve futbol camiası, başarılı teknik adamın ameliyatının sorunsuz geçmesi için dileklerini iletirken, kulüp yetkilileri durumu yakından izliyor. Ameliyatın ardından Buruk'un sağlık durumu ile ilgili güncellemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA