Maçtan dakikalar

8. dakika sol taraftan Mertens’in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis’in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

43. dakikada kaleci Mateusz Lis’in uzun pasında Matsuki’nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti.

61. dakikada Mertens’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, altıpasın sağ tarafından uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Juan’ın indirdiği topta çalımlarla penaltı noktası önüne kadar ilerleyen Victor Hugo karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde ön direkte Barış Alper Yılmaz’ın dokunduğu top Abdülkerim Bardakcı’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis’den seken topu altıpas üzerinde Torreira yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+7. dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mateusz Lis’de kaldı.

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Berkan Kutlu dk. 87), Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz (Nelsson dk. 90+2), Mertens (Sallai dk. 74), Yunus Akgün (Jelert dk. 90+2), Osimhen (Batshuayi dk. 87)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen (Taha Altıkardeş dk. 89), Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma (İsmail Köybaşı dk. 89), Dennis (Ahmed Ildız dk. 89), Miroshi, Tijanic (Victor Hugo dk. 69), Matsuki (Juan dk. 69), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Osimhen (dk. 10 pen.), Yunus Akgün (dk. 61) (Galatasaray), Romulo (dk. 27) (Göztepe)

Sarı kartlar: Gabriel Sara (Galatasaray), Djalma, Dennis (Göztepe)