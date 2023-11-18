İnegöl Gazelli Köyü Derneği lokalinde kadınlara yönelik ‘Geleneksel Kestane Partisi’ düzenlendi. Etkinlik kapsamında lokal kadınlara tahsis edilerek Gazelli köyünde yetiştirilen kestaneler ikram edildi.

Dernek Başkanı Mehmet Yaprak, Kış etkinlikleri adı altında birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek şu ifadelere değindi;

“Bu sene bilindiği üzere kestane üretiminde bir düşüş mevcut ancak köyümüzde üretilen kestanelerde çok şükür iyi durumdayız. Bizde her yıl özveriyle bizlere yardımcı olan kadınlarımıza bir jest yapmak istedik. Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız ve bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz Kestane Partimizde. dernek lokalimizi köyümüzdeki kadınlara tahsis ettik. Köyümüzün erkekleri eşlerine jest yaparak kestaneleri hazırlayarak onlara hizmet etti."

HABER MERKEZİ