Bu yıl 31. Kez düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, üç gün süren programların ardından Kıraç konseri ile sona erdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Binlerce yıllık zeytin ağacının köklerinden gelen filizler gibi, biz de gençlerimizle birlikte kentimiz için çalışıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi öncülüğünde, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinini tüm tanıtmak, üreticilerle zeytin severleri bir araya getirmek, her yaşa hitap eden eğlenceli programlarla zeytin kültürünü geliştirmek için düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali sona erdi.

Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde En Kaliteli Sofralık Zeytin, En Güzel Bahçe, En Güzel Süslenmiş Traktör yarışmalarında kazananlara ödülleri verildi. 3. Gemlik Zeytin Kupası’nda derece alan takımlara ve sporculara madalyaları, kupaları takdim edildi. Bilim insanlarının katıldığı söyleşiler, Zeytinli Saç Tasarım Defilesi, yoga, çocuk oyun alanları, animasyon ve tiyatro gösterileri, sportif ve kültürel pek çok programda Gemlikliler festival coşkusunu yaşadı. Üretici Levent Usluer’in patentli ürünü Yenilebilir Altın Kaplama Zeytin de Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır tarafından Gemliklilere tanıtıldı.

Programlar boyunca Gemlikli sanatçılar her müzik zevkine hitap edecek konserlerle dinleyicilerinin karşısına çıktı. Festivalin son günü ise ünlü Sanatçı Kıraç sahne aldı. Alanı dolduran on binlerce Gemlikli Kıraç şarkıları ile festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve festival paydaşlarından BORUSAN’ın Gemlik Koordinatörü Serdar Özkaleli Kıraç’a, zeytin fidanı ile Gemlik Belediyesi GEMTAR’ın ürettiği zeytin, zeytinyağı hediye ettiler.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Programlarımız sırasında ilçemizdeki 1700 yıllık zeytin ağacını ziyaret ettik. Köklerinden yeni filizler vermişti. İşte aynı bunun gibi, Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyetimizi, köklü milletimizden filizlenen gençlere emanet etti. Biz de kentimiz ve ülkemiz için gençlerimizle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Festivalimize ilgi gösteren sizlere, üreticilerimize, paydaşlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek yıl görüşmek üzere” şeklinde konuştu.