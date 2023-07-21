Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Cevahir karakteriyle Geniş Aile dizisinde hafızalara kazınan ünlü oyuncu, ikinci evre siroz teşhisiyle karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu ve 2 ay içinde organ nakli gerekeceği açıklanmıştı. Ancak son duruma göre, Özkan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli için sırası gelen Özkan'ın durumu olumlu yönde ilerliyor. Her şey planlandığı gibi devam ederse organ nakline ihtiyaç kalmayacak, ilaç tedavisiyle sağlığına kavuşabileceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden de sağlık durumu hakkında bilgi paylaşmış ve organ nakli beklediğini duyurmuştu. Ancak şimdi yapılan açıklamalarla, umut verici bir gelişme yaşandığı ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.

Ufuk Özkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşması için en içten dileklerimizi gönderiyoruz.