10 yıldır sürdürdüğü “Mama Gönder” kampanyasında HAYTAP aracılığıyla hayvan bakımevlerindeki patili dostlara mama desteği veren hızlı market teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Getir, bu yıl da 1 milyon kap mama toplamayı hedefliyor. Böylece, her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanyanın başlangıcından bugüne kadar toplam 800 ton mama hayvan bakımevlerine ulaştırılmış olacak.

Kurulduğu 2015 yılından bu yana patili dostlara verdiği mama desteğini sürdüren Getir, “Mama Gönder” kampanyasının 10’uncu yılında seçili hayvan bakımevlerine yaklaşık 1 milyon kap mama desteği vermeyi hedefliyor. Türkiye genelindeki Getir kullanıcılarının desteği ile toplanacak 150 ton mama, HAYTAP (Hayvan Hakları Konfederasyonu) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerinde patili dostların beslenmesinde kullanılacak.

Getir’in 10 yıldır hayvanlara desteğini büyüterek sürdürdüğünü belirten Getir CEO’su Batuhan Gültakan “Sektörünün öncüsü bir marka olarak, 2015’ten beri patili dostlarımıza destek konusunda da öncülük ediyor ve her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında “Mama Gönder” kampanyamızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu yıl da kullanıcılarımızın desteği ile 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama toplayarak, on yılın sonunda yaklaşık 800 ton mamayı Türkiye genelindeki patili dostlarımıza ulaştırmış olacağız. “Mama Gönder” çağrımıza yanıt vererek bu desteği büyüten bütün Getir kullanıcılarına ve HAYTAP’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kullanıcılar kampanyaya destek oluyor

Kullanıcılar Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden satışa sunulan “Yardım Maması” ürününü satın alarak patili dostlara mama desteğinde bulunabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; “Mama Gönder” kampanyasına Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu da destek oluyor, kullanıcıların siparişleri mamaya dönüşerek hayvan bakımevlerindeki patili dostlara ulaşıyor. Kullanıcılar kampanya süresince Getir ve GetirBüyük’ten yapılan seçili evcil hayvan ürünleri alışverişlerinde yüzde 40 indirimden yararlanırken bu ürünleri içeren her sipariş karşılığında Getir ve GetirBüyük 2 kap mama desteği sağlayacak. GetirYemek’te seçili restoranlardan verilen her sipariş için bir kap mama GetirYemek’ten, bir kap mama da restorandan sağlanacak destekle patili dostlara öğün olacak. GetirSu’da 250 TL ve üzeri, GetirÇarşı’da ise Petshop kategorisinden verilen her sipariş için 2’şer kap mama patili dostlara ulaştırılacak.

10 Ekim’e kadar sürecek kampanya sonunda toplanan tüm mamalar HAYTAP aracılığıyla Türkiye genelindeki hayvan bakımevlerine gönderilecek.