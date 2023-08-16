Bu yıl ilki düzenlenecek Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green, 16 – 18 Kasım tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), bu yıl ilki düzenlenecek Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye 2023’e destek olma kararı aldı.

Sektörün üretim kalbi Bursa’da yapılacak fuar, 16 – 18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

“Ülkemiz, elektrikli ulaşım, şarj ağı, batarya ve bağlı teknolojiler bakımından 5 milyar dolarlık iş hacmi üretebilecek potansiyele sahip. 2030 yılında Türkiye yollarında yaklaşık 1 milyon elektrikli otomobil ve 250 bin adetlik şarj ağı öngörüyoruz” diyen TEHAD Başkanı Berkan Bayram, sektör derneği olarak, elektrikli araç endüstrisine önemli bir ivme kazandıracağına inandıkları Go Green Türkiye fuarını desteklediklerini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları 2021'e göre rekor kırarak, yüzde 55 arttı ve 10 milyonu aştı. Elektrikli araçların toplam araç satışları içindeki payı yüzde 14'e yükseldi. Türkiye'de ise elektrikli otomobil satışları Temmuz ayı itibariyle 13 bin adedi aşmıştı.