Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğuştan görme engelli 16 yaşındaki Medine Mevlütoğlu’nun Kur’an-ı Kerim aşkı görmeyen gözü oldu. Normalde 3 yılda tamamlanan hafızlık eğitimini 1.5 yılda tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Mevlütoğlu, hayalinin hafızlık belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak olduğunu söyledi.

Gül-Muhlis Mevlütoğlu çiftinin 2008 yılında Medine ismini verdikleri kızları görme engelli olarak dünyaya geldi. 2.5 aylıkken götürdükleri hastanede kızlarının yüzde 90 görme engelli olduğunu öğrenen çift, büyük üzüntü yaşadı ama pes etmedi. Hastane hastane gezen çift, kızları için çare bulamadı. İlkokul eğitimine uyum sağlayan Medine, eğitim-öğretime başarıyla devam etti. Babaannesi Nergüzel Mevlütoğlu’nın yazın götürdüğü Kur’an kurslarında da başarılı olan Medine, öğrenme azmiyle görenlerin dikkatini çekti. Hem okul hem de Kur’an eğitimiin birarada süründüren Medine, 14 yaşına geldiğinde hafız olmayı kafasına koydu. İnegöl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Bahriye Ögcem nezaretinde Braille alfabesi ile kısa sürede harfleri söken Medine, İnegöl Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda Hacer Balantekin nezaretinde hafızlık eğitimine 2023 yılında başladı. Kur’an ayetlerini sular seller gibi okuyarak ezberleyen Medine, 1.5 senede hafızlık eğitimini tamamlayarak büyük başarıya imza attı.

Arapça ve İngilizce eğitimi de alan Medine, internetten Fransızca öğrenmeye de başladı. Annesi Gül’den de Rusçayı öğrenen Medine, hobi olarak iyi şekilde piyano çalabiliyor. Akademisyen olmak istediğini anlatan Medine, hayalinin hafızlık belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak olduğunu söyledi.

Baba Muhlis Mevlütoğlu, "Kızımız hafızlık eğitimini aldı. Allah’ımıza şükürler olsun hafızlığını bitirdi. Hocalarımıza da çok çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Bizde ailesi olarak annesi, babası, babaannesi, anneannesi olsun dedesi olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah’a şükürler olsun hafız oldu, bizi mutlu etti. Hamdolsun, İnşallah Rabbim ileriki zamanlarda da yardımcısı olsun. İnşallah ilahiyatı da okur, bitirir" dedi.

Anne Gül Mevlütoğlu ise, "Bir kız çocuğu olarak çok mutlu olduk, ailemizi şereflendirdi. İki buçuk aylıkken böyle bir göz sorunu olduğunu fark ettik, doktora götürdük. Görmediğini söyledi doktorumuz. Başka bir doktora daha götürdük, aynı kanıya geldiler. Sonra işte eğitimine başladık. Medine anaokuluna gitmeden önce kurslara giderek Bursa’ya özel kurslara götürerek, okula gitmeden önce okuma yazmayı biliyordu artık. Hani daha çabuk bir şekilde. Sonra bütün eğitimlerinin başında ilkokuldan önce sıkıntı çektik. Hani nasıl olur, kabul edilir mi, çocuklar arasında nasıl olur? Hani bir kapıyı kapattı ama binlerce kapı açtı bizim için. Her şeyi kolaylıkla elde ettik. Medine ne kadar önden önden sıkıntı çeksek de yapı olarak hani olur mu, olmaz mı diye şükür çok kolaylıkla elde etti okulları, eğitimi. Bu zamana kadar gönlümüzden geçen her şey kat kat fazlasıyla verdi Rabbim şükürler olsun. Şimdi hafız oldu, hafızlık konusunda, bu din konusunda hocalarım sağ olsun çok destek oldular bizim için. Piyano dersleri aldı, İngilizce eğitimine gitti. Her türlü tek yönde değil de hani farklı farklı yönlerden bilgisi olsun istedik. Hala da devam ediyoruz, istiyoruz ki bir şekilde belki de inşallah bu hafızlığı tamamlar, ilahiyata gider. İleride belki yurt dışına gidip de dinimiz tanıtır diye böyle hayallerimiz var bizim. Allah’ın izniyle gerçekleşir" dedi.

Medine Mevlütoğlu, "Ben küçük yaştan beri Kur’an aşkıyla büyütüldüm. Yani her zaman bu aşılandı bana. 8 yaşıma kadarki süreçte de her zaman babaanne, anneanne vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki birçok kursta eğitim alma fırsatı buldum fakat kabartma Kur’an-ı Kerim hani o zamanlar hem materyal yoktu, imkan yoktu. Öğrenememiştim. 8 yaşındayken hocalarım sağ olsunlar beni keşfettiler, sen öğrenebilirsin dediler. Bahriye hocamla iletişime geçtiler. Daha sonradan aile olarak iletişime geçtik, tanıştık ve kabartma Kur’an öğrenme sürecimiz başladı. Kısa bir süreçte Elif Ba cüzünü bitirdik ve Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladık, kabartma Kur’anla. Hocam sağ olsun çok yardımcı olmuştu o süreçte bana. Ve fark ettim ki Kur’an-ı Kerim benim hayatımı şekillendiriyor, ben onu hayat rehberi edinmeliyim ve daha fazla bu Kur’an-ı Kerim ile hemhal olmalıyım dedim fakat o zamanlarda maalesef böyle bir şey mümkün olmadı. Benim ortaokul sebebiyle Ankara’ya gitmem gerekti. Ankara’daki eğitimimde ne yazık ki ara vermek durumunda kaldım biraz ama sayın hocamla bağlarımızı hiçbir zaman koparmadık elhamdülillah. Ankara’dan döndükten sonra da Kur’an-ı Kerim eğitimime ara vermeden devam etmek istedim. Hem onu ezberlemek hem de anlamını içime işlemek istedim. Daha sonradan Bahriye Hocamın yanında Orhaniye Kuran Kursu’nda yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı, hafızlık hazırlık eğitimi aldım. 30. Cüz, Yasin, Mülk gibi sureleri ezberlemek nasip oldu. Daha sonradan mart 2023 tarihinde İnegöl Merkez Hafızlık Kız Kuran Kursu’nda Hacer hocamın öğrencisi olarak hafızlığa başladım. Normalde 3 yıla kadar uzayan hafızlık sürecini 1.5 yıl gibi bir süreyle tamamlamak nasip oldu çok şükür. Hafızlık belgemin ardından öncelikle lise eğitimimi tamamlamak ve güzel bir İlahiyat fakültesinde eğitim almak istiyorum. Zira hedefim bu yönde. Daha çok Kur’an-ı Kerim ile hemhal olmak ve insanlarında hemhal olmasını sağlamak istiyorum inşallah. Daha sonra fıkıh ya da tefsir gibi alanlarda kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Hem diyanet bünyesinde öğretmenlik, hocalık yapmanın yanı sıra kendimi geliştirip üniversitelerde bir akademisyen bir profesör olarak da görev yapmak hedeflerim arasında aynı zamanda. Kendimi daha çok geliştirip fıkıh ya da tefsir alanında yeni öğrenciler yetiştirmek, insanları bu konuda bilgilendirmek hedeflerim arasında. Daha öncelerde de kendisiyle tanışmış bulunduğumuz, kendisine piyano çalmış bulunduğum sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden de temmuzda gireceğim sınavdan inşallah elde edeceğim belgeyi almak istiyorum. Ben hafızlık sürecimde aynı zamanda İngilizce eğitimi de alıyordum. Bir ilerleme kaydetmiştim fakat benim kurum bitti. O zamanlarda belli bir seviyeye gelmiştim, o seviyenin bitişiyle beraber ben akademiden ayrıldım. Fakat cambly programında haftanın 3 günü anadili İngilizce olan eğitmenlerle yine eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi öğrenci olmam sebebiyle de Arapça öğreniyorum. Kendi kendime Fransızca öğrenmemin yanı sıra annem sağ olsun Rusça öğrenmeme de katkı sağlıyor. O yüzden hem dil hem de daha önce de bahsettim Cumhurbaşkanımıza piyanoda çalmıştım. Aynı zamanda piyano eğitimime de devam ediyorum. Bu süreçte de hafızlığımı tamamladım" dedi.