İmamoğlu “Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve işlemleri devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatı aracılığıyla yeni bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var" diyerek İmamoğlu'nun mesajını iletti.

Ekrem İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.