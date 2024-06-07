Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Alexander Jishkariani İnegöl ziyaretleri kapsamında TFF 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor'u ziyaret etti.

Kulüp tesislerine gerçekleştirilen ziyarette İstanbul Başkosolonsu Alexander Jishkariani'yi Başkan Celal Ter ve Yönetim Kurulu üyeleri ağırladı.

Ziyarette Kafkasspor'un sportif alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Başkosşons Alexander Jishkariani, başarılı bir sezon geçiren kulüp yönetimini kutladı.

Ziyarette ayrıca önümüzde ki ay İnegöl'de Kafkas Folklor ve Kültür Derneği tarafından düzenlenecek festival hakkında da fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi.

Ziyarette MARGİFED Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar'da hazır bulundu.

Ziyaret sonrası Gürcistan İstanbul Başkosolonsu Alexander Jishkariani'ye Kafkasspor forması hediye edildi.

Kaynak: SEHER YAŞA