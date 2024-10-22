Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, önemli bir gelişmeyle devam etti. Toplantının ardından bir ara verilmesiyle birlikte, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Bu acı haber üzerine Bozbey, başsağlığı dileyerek, merhumeye Allah’tan rahmet, Işık ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. Başkan Bozbey, yaşanan bu kaybın yalnızca aile için değil, aynı zamanda tüm yerel yönetim camiası için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.