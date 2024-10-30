Tebrik ve kutlamaları Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde kabul eden Gürsu Belediye Başkanı ve Gürsu Kaymakamı, tebriklerin kabulünün ardından ortaokul öğrencilerinin hazırladığı gösterileri izledi.

Gürsu, Cumhuriyet'in 101. yaşına yakışır kutlamayı araçlı ve atlı kortej geçişinde sergiledi. Öğrencilerin başı çektiği bayraklı yürüyüşü atlı kortejler takip etti. Öğrencilerin metrelerce taşıdığı dev Türk bayrağı cadde ve sokakları süsledi.

Gürsu protokolü ise araçlı kortejin başını Gürsu ile özdeşleşen kasalı eski tip Skoda ile çekti. Gürsu Belediye Başkanı’nın, Gürsu’nun simgesi olarak sakladığı özel nostaljik araç caddeleri süsledi.

Onlarca insanın fotoğraf ve videolarla kayıt altına aldığı yürüyüş ve araç korteji ilçe halkından büyük alkış ve destek aldı.

Gürsu’da bayram coşkusu akşam saatlerinde düzenlenen konserlerle devam etti. Marşların coşkuyu büyüttüğü konser, günün anlam ve önemine uygun şarkılarla ve havai fişek gösterileri ile son buldu.

Kaynak: bülten