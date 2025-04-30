Toplamda 14 öğretmen ve 16 öğrenciden oluşan ekip, proje çerçevesinde Viyana, Budapeşte ve Prag’a dört grup halinde düzenledikleri eğitim gezileriyle ilgili izlenimlerini Başkan Taban ile paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Avrupa'daki eğitim kurumlarında edindikleri deneyimleri ve gözlemlerini aktardı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Alper Taban ise gençlere yönelik yürütülen belediye projeleri hakkında bilgi vererek, öğrencileri eğitim alanındaki uluslararası faaliyetlerinden dolayı tebrik etti.