Türk pop müziğinin güçlü sesi Simge, Jolly Joker Harbiye Açıkhava Konserleri serisi kapsamında önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir performansa imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Sezon başında verdiği konserle büyük ilgi gören Simge, bu yıl ikinci kez Harbiye’de sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, seslendirdiği hit şarkılarıyla izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Simge, özel olarak tasarlanan gösterişli sahne dekoru ve Raisa Vanessa imzalı kıyafetleriyle dikkat çekti. Şıklığı ve enerjisiyle göz dolduran sanatçı, görsel bir şölen sunarken, güçlü sesi ve başarılı sahne performansıyla izleyicilerini büyüledi. Simge sahneye adım attığı andan itibaren kopan coşku dolu alkışlar, gece boyunca dinmeyen bir enerji yarattı.

Konser sırasında duygularını dile getiren Simge, "Harbiye’de sahne almak benim için her zaman heyecan verici ve özen gösterdiğim bir durum. Sizlerle yeni şarkılarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum, çok güzel şarkılarım var" diyerek dinleyicilerine yeni projelerinin de müjdesini verdi.