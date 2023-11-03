Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58.46 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58.46 oranında artırılacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

B SINIFI EHLİYET 3 BİN 945 LİRA

Yeni dönemde A sınıfı ehliyet 825 liradan 1308 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 489 liradan 3 bin 945 liraya çıkacak.

YURT DIŞI TELEFON HARCI 31 BİN 692 OLACAK

Öte yandan yurt dışından getirilen telefon harcı da artık birçok telefon markasının Türkiye’deki satış fiyatının üzerine çıkacak. Eğer Cumhurbaşkanı Kararı ile özel bir düzenleme yapılmazsa, yurt dışından getirilen telefon harcı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek. Bu tutar yılbaşında önceki yeniden değerleme oranında artırılarak 6 bin 91 liraya yükseltilmiş ancak yıl içinde yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 bin liraya çıkarılmıştı.

İŞTE 2024'TE UYGULANACAK BAZI HARÇ VE CEZALAR