Comanchero suç örgütüne kaydı olduğu tespit edilen sınır dışı edilen ardından Darwin Havalimanı'nda yakalanan Afganistan'lı Zikria’nın geçmişi araştırıldığında herkesi şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ifadesi alınıp sınır dışı edilen Afganistan'lı Zikria'nın Avustralya'da en çok aranan isim olduğu ortaya çıktı. Hayatına dair detaylar gün yüzüne çıktıkça gerçekler de aydınlatıldı.

Avustralya’nın Azılı Suçlusu Çıktı!

Avustralya'da kırmızı kodla aranan azılı suçlunun son iki yıldır Türkiye'de yaşadığı ve hatta Beşiktaş'ta müteahhitlik yaptığı da öğrenildi. Haberin detaylarında Avustralya'da 2 numara ile aranan suç örgütünün en kritik üyesi olduğu anlaşıldı.

Cinayete teşebbüs, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve suç örgütüne üyelik suçlarından aranan Zikria Türkiye'de ikamet izni talebinde bulunmuştu. Geçtiğimiz ay bu talebi olumlu kabul edilmişti.

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Söylenenlere göre İstanbul'da 420 bin dolara bir ev satın almış ve ardından vatandaşlığa başvurmuştu. Kendi hesabına iki farklı şirket kurarak Beşiktaş'ta bir işine girdiği Dubai'de de ticaret yaptığı da öğrenildi.