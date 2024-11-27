Konya Valisi İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın; Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış ile birlikte Sevgi Evleri’ndeki çocuklar ile şehit ve gazilerin çocukları Hoşkubbe Millet Kütüphanesi’ni ziyaret ettiler.KONYA (İGFA) - Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi’nin hayata geçiş sürecinin yanı sıra proje hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Hasan Kılca, misafirleriyle tek tek ilgilendi onlarla birlikte kitap okudu. Kütüphaneyi inceleme fırsatı bulan Konya Valisi İbrahim Akın’ın eşi ise Saliha Akın, özel ve özgün mimari özellikleriyle tasarlanan proje için Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

GELECEĞİMİZE KATKI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretlerinden dolayı Konya Valisi İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın’a, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış’a, Sevgi Evleri’nde kalan çocukların yanı sıra şehit ve gazilerin çocuklarına teşekkür ederek; “Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine ve geleceğine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi de bu çabalarımızın güzel bir meyvesi. Sayın Valimizin değerli eşi Saliha Akın Hanımefendiye ve minik konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

HOŞKUBBE MİLLET KÜTÜPHANESİ’NDE ONLİNE REZERVASYON DÖNEMİ

Öte yandan açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nde online rezervasyon dönemi de başladı. Online rezervasyon sistemi ile özellikle sınav dönemlerinde artan yoğunlukta, öğrencilerin kütüphaneyi eşit şekilde kullanabilecek. Online rezervasyon için gençler, “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasının “Kütüphaneler” bölümünden “Rezervasyon Yap”a tıklayarak rezervasyon oluşturabilecek.