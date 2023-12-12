İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan istifasını istedi.

Gazete Duvar'ın ulaştığı Özkan, istifasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talep ettiğini belirtti. Henüz karar veremeyen Özkan partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasını eleştiriyordu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise Özkan'ın görevden istifasının istenmesinin gerekçesi olarak, "parti görüşlerine aykırı hareket etme, sosyal medyada kendi görüşlerine yer verme"yi gösterdi.

"Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" diyen Özkan, Halk TV'de katıldığı bir televizyon programında, "Genel İdare Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat'a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" demişti.

ÖZKAN İSTİFA ETTİ

İbrahim Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.