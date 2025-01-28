Ankette, muhalefetin cumhurbaşkanlığı için olası adayının kimin olması istendiği de yer aldı. Tutuklanan Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin oy oranı da dikkati çekti.

AREA Araştırma, 22- 24 Ocak 2025 tarihleri arasında e 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 22 kişi ile gerçekleştirdiği anketini yayımladı.

Yüzde 22,7 CHP derken, yüzde 22.9 AKP dedi. MHP’nin oy oranı yüzde 7,4; DEM Parti’nin oy oranı yüzde 6,3; Zafer Partisi’nin yüzde 5,9; İyi Parti’nin yüzde 5,5; Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2,5; Anahtar Parti’nin de yüzde 1,6 çıktı.

Kararsızlar ise yüzde 22 ile dikkati çeken bir orana sahip.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı bulanların oranı yüzde 36,2 olurken, “başarısız” bulanların oranı ise yüzde 60,1 oldu.

Bu soruya parti tercih dağılımı üzerinden bakıldığında AKP’lilerin yüzde 24,2’si; MHP’lilerin yüzde 29,1’i “başarısız” bulurken; CHP ve İyi Parti’de “başarısız” bulma oranı 90’dan fazla.

Ankette katılımcılara Sizce, “Anayasada bulunan ‘…yalnızca 2 dönem cumhurbaşkanı seçilme kuralı’ Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için değiştirilmeli midir?” sorusu yöneltildi.

Bu soruya “hayır” diyenlerin oranı yüzde 65,3 oldu. “Evet” diyenler ise yüzde 29,7’de kaldı. Katılımcıların parti tercihlerine göre bu soruya verdiği yanıtlar da dikkati çekti

MHP’de Erdoğan’ın adaylığı için anayasada düzenleme yapılması gerektiğini düşünenlerle yapılmamalı diyenler eşit oranda.