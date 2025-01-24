Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Otlatma planı ve bedellerinin belirlenmesi 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Bu kararlar her yıl rutin olarak bütün İllerde İl Mera Komisyonları tarafından alınmaktadır. Alınan bu karar sadece İlçemize özgü olmayıp Ülke genelinde Mera Komisyonları marifetiyle alınmaktadır. Belirlenen bu ot bedelleri tavsiye niteliğinde olup üreticimizden herhangi bir bedel alınmayacaktır.

Mera ıslahının zorunlu hale geldiği mera alanlarında Mera yönetim birlikleri Komisyon tarafından belirlenen ot bedellerini toplar, belirlenen bu ot bedelleri tavsiye amaçlı olup, mera yönetim birlikleri tarafından toplanmasında meranın ıslahında ve ihyasında kullanılmaktadır.