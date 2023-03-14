Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un beklenilen satış süreci bu hafta başlıyor. Ayrıca 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacağıda açıklandı.

TOGG FİYATI BELLİ OLDU

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satış fiyatı resmi olarak belli oldu. Togg'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.

C SEGMENT SUV'LAR TRAFİĞE ÇIKACAK

Devrim Otomobili ile kurulan hayal, yarım asır sonra hayata geçirildi. Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak. Ardından yerli otomobiller trafiğe çıkacak.

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde seri üretim 29 Ekim'de başladı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

ŞARJ İSTASYONU HAMLESİ

Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.