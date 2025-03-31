Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren açıklamalarda bulundu. Püren, "Çok üzgünüz. Bunu kabullenemiyorum. Günlerdir bu maçın heyecanını, oyuncularımızla beraber yaşamak, yaşatmak, onlara hissettirmek için yoğun mesai harcadık. Futbolda galip, mağlup olabilirsiniz ama buradaki oyun çok farklı olmalıydı. Camiamız, şehrimiz bunu hak etmedi. Böyle maçlar coşkuyla, inançla, savaşarak kazanılır. Biz bugün bu savaşta eksik kaldık. Hiç beklemediğim reaksiyondu. Sebeplerini oyuncularımızla konuşacağız. 6 maç var önümüzde, bunu alsaydık ileri dönük farklı hedefler koyabilirdik. Yine hiçbir şey bitmiş değil. Bu gücü ortaya koyabilecek güçte, iradedeyiz" diye konuştu.

"Galibiyeti taraftarımıza hediye etmek için buradaydık"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İlker Püren, "Ezeli rekabetin sahaya yansıması farklı. Taraftarımıza hediye etmek için buradaydık. Bu mutluluğu onlara yaşatamamaktan çok üzgünüm. Bazen çok fazla istemek, çok fazla motive olmak böyle olabiliyor, bizi engelledi diyebilirim. Burak Çoban, Sakaryalı. Herkes onun ritmini gösterse, kimse alınmasın, mücadele edilmesi gereken ruh oydu. Onu ortaya koymamız gerekiyordu. Ben dahil hepimiz o reaksiyonu ortaya koymamız lazımdı. Benim kızdığım ve kabullenemediğim nokta buydu. Psikolojik olarak sahada eksik kaldık" ifadelerini kullandı.