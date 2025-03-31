İmamoğlu, yaptığı paylaşımında bir yıl önce İstanbul halkının 1 milyon oy farkıyla kendisini yeniden seçtiğini hatırlatarak, “Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan "1 kişi", 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı.” ifadelerini kullandı.

Beş ilçe belediye başkanının tutuklu, iki belediyeye kayyum atandığını ve birçok çalışma arkadaşının cezaevinde olduğunu belirten İmamoğlu, “İBB Başkanı olarak ben de tutukluyum. 1 kişi bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı. dedi.

Yaşananları “millet iradesini yok sayma ve milli iradeye darbe” olarak nitelendiren İmamoğlu, “Yargı bağımsız” diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında mücadelesine devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim. Milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancıyla, sevgisi ve tutkusuyla bu bozuk yapıyı bu topraklardan söküp atacağız. Milli iradeye düşmanlaşan bir avuç insanı, yine milli iradenin gücüyle durduracağız.” dedi.

31 Mart seçimlerinin yıl dönümünde umut dolu mesajlar veren İmamoğlu, Türkiye’nin adaletli, müreffeh ve öngörülebilir bir ülke olacağını belirterek, “Sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum” ifadelerini kullandı.