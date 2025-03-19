İl binası önünde yapılan açıklama sonrası İl Başkanı ile birlikte bir grup il binasına çıktı. Aşağıda bekleyen kalabalık grup ise CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte Kent Meydanı’na yürüdü. Polis yürüyüşü engellemek istedi fakat kitle Kent Meydanı’na ulaşarak burada açıklama yaptı.

İl Binası önünde yapılan açıklamada konuşan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz: Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin! Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz, 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim" dedi.

"Halka rağmen iktidar olunamaz”

Kent Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Faşizme karşı verdiğimizi o uzun mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülkede özgürlük, barış olana kadar mücadele edeceğiz. Yolumuz uzun farkındayız. Bir ülkede adalet siyasete teslim olmuşsa o ülkede adaletten bahsedemezsiniz. Hükümet ülkeyi cehenneme çevirmiş sivil bir darbe ile karşı karşıyayız. Bu ülkede yargıyı rafa kaldırdılar. Saray kendi rejimini bize dayatmaya çalışıyorlar. Ama halkın iradesi en güçlü iradedir. Halka rağmen iktidar olunamaz” dedi.