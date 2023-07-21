İnegöl Anadolu Futbol Kulübü Orhaniyespor'dan sol bek Doğuş Yıldırım ve Orhaniyespor'dan kanat Eray Gümüştekin ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Anadolu Futbol Kulübü Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Mali İşler Sorumlusu Mehmet Alıcı, şunları söyledi:Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünde Orhaniyespor’dan sol bek Doğuş Yıldırım ve Orhaniyespor'dan kanat Eray Gümüştekin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Doğuş Yıldırım ve Eray Gümüştekin bu liglerde adından

sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Prensipte anlaşmaya vardığımız oyuncularımız var. Yakında hepsi ile resmi imzaları atarak takımımıza katacağız.”

Eray Gümüştekin Anadolu FK gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek,

“İlk önce bireysel anlamda iyi bir performans sergileyip takımıma katkıda bulunmak istiyorum.Sonra takım halinde inşallah bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedef için buraya geldim.Hedeflere ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Çok çalışıp hedefe ulaşacağız inşallah.

Anadolu fk camiasını yakından biliyorum. 2. senesinde geldiğim için mutluyum. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz.”ifadelerini kullandı.

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