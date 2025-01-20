Yalın üretim yaklaşımıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını belediyecilik düzeyinde hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bu anlayışın “Yalın Belediyecilik” adıyla anılmasını sağlayarak bir ilke imza attı. Yenilikçi vizyonuyla yoluna devam eden İnegöl Belediyesi, Kaizen, yalın yönetim ve sürekli verimlilik gibi kavramları markalaştırarak sektörde öncü olmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi’nin Yalın Belediyecilik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, geride kalan dört yıl içerisinde İnegöl Belediyesi’nin Yalın Yönetim sürecinde 23 Müdürlükte toplamda 592 iyileştirme çalışması gerçekleştirildiğini söyledi. Taban, “Bu iyileştirmeler sayesinde kurumumuzda 210.105.411,50 TL tutarında olası giderin önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ilk günden bu yana belediyenin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu başarı hem vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunulmasını hem de sürdürülebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağladı” dedi.

YALIN OFİS ÇALIŞMALARIYLA KALİTE ARTIYOR

Amaçlarının sürekli gelişim ve iyileşme olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yalın Ofis çalışmaları; yalınlaştırma sistemi, öneri sistemi ve performans ölçme ve değerlendirme sistemi gibi üç temel sistem üzerine inşa edildi. Bu sistemler Belediye hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflerken, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasını da sağlıyor. Kalite Yürüyüşü, Gözcü Vatandaş Projesi, Aylık Tespit Raporları, Kalite Kontrol Denetimleri ve 360 Derece Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi gibi projelerle Yalın Belediyecilik uygulamaları kurumumuzda başarıyla sürdürülen projeler arasında yer alıyor.”

2021’DEN BUGÜNE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

“2021 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde Yalın Ofis çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. İnegöl Belediyesi olarak “Kamuda Sürdürülebilir Katma Değerli Yalın Yönetim” yaklaşımıyla çıktığımız bu yolda, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.”

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İLE MARKALAŞAN BELEDİYECİLİK

“İnegöl Belediyesi’nin başarısı yalnızca bütçe dostu iyileştirmelerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda “Yalın Belediyecilik” markasının tescillenmesiyle somut bir adım atılmış oldu. Belediyemiz bünyesinde kurulan Marka Ofisi ile bu markayı tescilleyerek yalın yönetim anlayışını kamu sektöründe bir lider olarak sunmaya devam ediyoruz. Kurumumuz bünyesinde oluşturduğumuz AB ve Dış İlişkiler Ofisi, Yalın Ofis ve Marka Ofisi için düzenlenen ve 45 kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı lansman programında, kurulan ofislerin faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapmıştık. Bu yenilikçi ve sürdürülebilir yönetim anlayışını tüm Türkiye'ye örnek olarak sunmayı hedefliyoruz. Yalın yönetim çalışmaları ile hem belediyeciliği hem de kamu hizmetlerini daha verimli hale getirmeye devam ediyoruz.”