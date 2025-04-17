Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen uygulama kapsamında, alışverişe çıkacak durumu olmayan yaşlı vatandaşların market ihtiyaçları belediye personelleri tarafından karşılanarak evlerine kadar teslim ediliyor.

Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilikte de dikkat çeken çalışmalar yürüten İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla düzenli olarak çeşitli yardımlarda bulunuyor. Gıda, ısınma, eğitim, giyim ve medikal ürün gibi pek çok başlıkta yapılan yardımların yanı sıra, yaşlı vatandaşlar için özel bir destek hizmeti daha sunuluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli şekilde gıda kartlarına bakiye yüklemesi yapılırken, alışverişe gidemeyecek durumda olan ve çevresinde destek alabileceği kimsesi bulunmayan 65 yaş üzeri vatandaşların market alışverişleri, ekipler tarafından ihtiyaçlarına göre yapılıyor ve kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal destek çalışmalarının büyük ölçüde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızdan gelen hayır destekleriyle ekiplerimiz bu yardımları organize ediyor. Yaşlı vatandaşlarımızın hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de onların yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Bu hizmete vesile olan hayırseverlerimize ve fedakârca çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.