İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Yeşil Cami’de yatsı namazının ardından geleneksel helva ikramında bulundu. İkram etkinliğine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlarla buluşarak onların kandilini tebrik etti.

Mevlid Kandili’nde İnegöl Belediyesi'nin helva dağıtımı, kentin önemli geleneklerinden biri haline gelmiş durumda. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümünde de bu gelenek bozulmadı ve halka helva ikramı yapıldı.

Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandilinde de devam etti.

BİN KİŞİLİK HELVA İKRAMI YAPILDI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyet ile birlikte Yeşil Camide yatsı namazı çıkışında katıldığı helva ikramları sırasında vatandaşların kandilini tebrik etti. Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası Başkan Alper Taban mahalledeki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

KANDİL GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taban, ‘’İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Mevlid Kandili’nde de geleneğimizi sürdürerek helva ikramında bulunduk. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun, rabbim ibadetlerimizi kabul etsin inşallah.’’ dedi