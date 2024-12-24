Demokrasi grubu tarafından bugün delegelerden toplanan imzalar Parti Başkanlığına teslim edildi.

Konuyla ilgili yaslı bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, partilerinin kongreye götürülmesi için başlatılan imza toplama sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini ve toplanan imzaların kendilerine ulaştığını belirtti.

Şahin, parti tüzüğü gereği kongreye gitmek için gerekli olan delege sayısının 373'ün yarıdan bir fazla olmasının gerektiğini hatırlatarak, "İlçe Başkanlığımıza tutanakla verilen imzalar, kongreye gitmemiz için yeterli sayıda değildir. İmza toplayan arkadaşlar parti içi demokratik haklarını kullandılar, ancak çabalarında muvaffak olamadılar. Bu konu bizim için burada kapanmıştır" dedi.

Partisinin çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Şahin, "Önümüze bakarak çalışmalarımıza ve İnegöl için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizimle çalışmak isteyen herkese iyi niyetimle buradan elimi uzatıyorum. Bu parti hepimizin, partimizi daha iyi, daha güzel yerlere getirmek için çalışmak isteyen herkese kucak açıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanlığı döneminde eşit, adil, hoşgörülü ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket ettiğini belirten Şahin, "Üyelerimizin ve delegelerimizin istekleri bizim için çok önemlidir. Onlarla el ele vererek başarı çıtamızı artıracağız. Engellere takılmadan, eksiklerimizi gidererek, daha güçlü ve hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.