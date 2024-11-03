Alanyurtspor 1-4 Orhaniyespor

Bursa Süper Amatör küme C grubu 3.hafta karşılaşmasında Alanyurt sahasında Alanyurtspor ile Orhaniyespor İnegöl derbisinde karşı karşıya geldi.

20.Dakikada Orhaniyespor Ufuk Yenisoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Evsahibi ekip 45+2 Dakikada Oktay Ünlü'nün serbest vuruştan attığı mükemmel golle skora denge getirdi ve ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Orhaniyespor bir kez daha öne geçti. Günün başarılı ismi Mustafa Karakaya 51. Dakikada ceza sahası içinde dönerek mükemmel vurdu 1-2. Bu golden sonra daha etkili oynayan Orhaniyespor 66. Dakikada ön direkte kafayla topu ağlara gönderdi 1-3.

Derbide son noktayı 77. Dakikada Fatih Özkan koydu. Mustafa Karakaya'nın asistinde topu ağlarla buluşturdu 1-4.

Orhaniyespor oynadığı 3 maçın ardından 9 puan ile kayıpsız yoluna devam ederken liderlik koltuğuna oturdu. Alanyurtspor 2 maçta 1 puanda kaldı.

Orhaniyespor 4. Hafta sahasında Görükle İpekspor'u konuk edecek. Alanyurtspor ise Mudanyaspor deplasmanına gidecek.

