630 ESNAFA 237 MİLYON 500 BİN TL

2024 yılını değerlendiren İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, “1953 yılında kurulan kooperatifimiz bugüne kadar 12.473 esnaf ve sanatkara kredi kullandırarak İnegöl ekonomisine finans katkısında bulunmuştur. 19.12.2024’e göre ortak adedimiz 3 bin 8‘dir. Bugün itibariyle 2024 yılında 630 ortağa 237 milyon 500 bin TL kredi kullandırılmıştır. Plasman dahilinde halen 2089 ortağımızın kullandığı kredi toplamı 493 milyon 500 bin TL’dir” dedi.

Tanhan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Gerekli şartları yerine getiren esnaf ve sanatkarımızın kredi müracaatları kredi mevzuatı çerçevesinde Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu ve Halkbank tarafından incelenmekte, yapılan istihbarat ve kredi değerlendirmesine göre kredi işlemleri yapılmaktadır. İşletme kredi limitimiz 4 yıl vadeyle aylık, üç aylık ve altı aylık taksit seçenekleriyle 750 bin TL’dir. Ayrıca sıfır araç için 4 yıl vadeyle 1 milyon 500 bin TL ticari araç edinme ve 5 yıl vadeyle 1 milyon 500 bin TL işyeri edinme kredisi kullandırmaktayız. Yaşanılan ekonomik krize rağmen esnaflarımız kredi ödemelerinde hassasiyet göstermektedir. Bu sebeple takip oranımız plasmana göre % 0,18 seviyesi gibi düşük oranlarda seyretmekte ve kooperatifimiz banka değerlendirmesinde 1.grup kooperatifler arasında işlem görmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımıza 2025 yılında yeni krizler ve felaketler yaşamadan hayırlı işler ve hayırlı kazançlar dilerim.”