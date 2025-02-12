Son dönemde artan "oltalama" (phishing) saldırıları ve banka hesaplarının yasa dışı işlemlerde kullanılması nedeniyle emniyet yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Şüpheli Linklere Dikkat!

Yetkililer, güvenilir olmayan linklere tıklanmaması ve kredi kartı ile kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Banka Hesaplarınızı Kullandırmayın!

Banka hesaplarının yasa dışı işlemler için kullanılmasının ağır hapis cezası ile sonuçlanabileceği hatırlatıldı. Bu tür suçlara aracılık edenlerin de sorumlu tutulacağı belirtildi.

Şüpheli durumlar için vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurmaları gerektiği ifade edildi. Daha fazla bilgi için www.bursa.pol.tr adresi ziyaret edilebilir veya @EmniyetBursa sosyal medya hesapları takip edilebilir.