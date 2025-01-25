Royal Hote'lde düzenlenen programa İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Müfide Karaduman ile yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Başkan Müfide Karaduman, "Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.

Konuşmama başlamadan önce 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya yangınında vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşananlardan ders alınarak böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.

Bugün aramızda misafirlerimiz var; onlar Kar kış, soğuk sıcak demeden bizlere haber ve bilgi ulaştırmak için çaba içinde olan Basınımızın değerli temsilcileri, gazetecilerimiz kendilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutlamak onlara bir anı bırakmak adına ufak bir hediye hazırladık. Hepimizin ortak amacı, şehrimizin gelişimine katkı sağlamak, halkımızın ortak kültür zenginliğini artırmak, bilinçlenmeye katkı sunmak ve geleceğe daha güçlü bir İnegöl bırakmaktır.

Bu toplantımız, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak ve önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları istişare etmek adına büyük bir önem taşımaktadır. Sizlerin katkıları, önerileri ve destekleri, yalnızca derneğimizin değil, tüm İnegöl’ün kalkınması için vazgeçilmez bir güç kaynağıdır" dedi.

Karaduman açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Benden önceki Başkanlarımın açtığı yolda; devir aldığımız 2023 Ocak ayından bu güne gerek sosyal sorumluluk projelerimizle gerekse şehrimizin sorunlarına çözüm üretme çabamızla önemli mesafeler kat ettiğimize inanıyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki, daha yapılacak çok iş, aşılacak çok yol var. Bu süreçte, birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz. Katılımınız ve değerli destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Toplantımızın şehrimize ve hepimize faydalı olması dileğiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Bozbey'e İnegöl'ün sorunlarını da ilettikleri belirten Karaduman," Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e İletilen Şehrimiz Sorunları:

Mahalleye dönüşen köylerimizin imar planlarının acil olarak yapılması,

Arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve sanayi atık suyu ile şehir suyunun ayrıştırılması,

Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların acilen yapılması ve artan hava ve çevre kirliliğinin önlenmesi,

Tarım depolarının başka amaçlarla kullanımı sonucu oluşan çarpık yapılaşma ile tarım arazilerinin atıklarla kullanılamaz hale gelmesi,

Şehir merkezindeki trafik, otopark ve ulaşım sorunları,

Deniz, hava ve kara taşımacılığının merkezi olma potansiyeline rağmen büyük lojistik merkezinin kurulamaması

Çilek Mobilya dışında dünya markası yaratamayan şehrimiz mobilya üreticilerinin durumu,

İnegöl Lisesi adının yeniden yaşatılması,

Artan nüfusun yol açtığı fiyat yüksekliği nedeniyle yetersiz kalan alt yapı sorunları,

Sosyal ve kültürel alanların yetersizliği,

Kamu kurumlarının özel sektörün gelişme hızına yetişememesi,

Deprem kuşağında olmamıza rağmen yeterli tedbirlerin alınmamış olması,

Cari fazla veren bir şehir olmamıza rağmen devlet yatırımlarından yeterince faydalanamamak,

Gençleri uyuşturucu bağımlılığından uzak tutmak adına spor ve kültürel aktivitelere yönlendirilmesi."

Karaduman'ın ardından yönetim kurulu üyesi Özlem Çelik derneğin faaliyet raporunu okudu. Çelik," 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremi ile tarifsiz bir üzüntüyle uyandık. İlk günden itibaren tüm üyelerimizle deprem yardımlaşması için koordine olduk. Üç gün sonra, 10 Şubat’ta 200 adet polar battaniyeyi ekip olarak dikip paketleyerek, topladığımız giysiler ve çocuk bezleri ile birlikte Hatay’a giden ilk tıra yükleyip gönderdik.

27 Mart 2023 tarihinde Kent Müzesi Konferans Salonu’nda, Ankara’da yaşayan İnegöl’lü hemşehrimiz Jeolog Sinan Kavukçu ve üyemiz İnşaat Mühendisi Sabri Ürpermez’in sunumu ile 'Deprem, Yapılar ve Korunma Tedbirleri' konulu bir seminer düzenleyerek, halkımızı bilgilendirdik, bilinçlendirdik. 17 Nisan 2023 tarihinde Bursa Müze Müdürlüğünü, Başkanımız ve Arkeolog üyemiz Barış Şenol ziyaret ederek şehrimizdeki tarihi eserlerin güncel durumları hakkında bilgi vermis olup, korunma tedbirleri hususunda talepte bulunmuşlardır. 05 Haziran 2023 tarihinde Dünya Çevre Günü nedeniyle başkan Müfide Karaduman tarafından şehrimiz yerel basınında çevre sorunlarımız hususunda basın bildirisi yayınlanmıştır.

11 Haziran 2023 tarihinde Tüm üyelerimizle kahvaltılı bir toplantı yaparak, üyelerimiz ile fikir alışverişinde bulunduk, önerilerini dinledik şehrimiz sorunlarını konuştuk.

24 Haziran 2023 tarihinde Şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan İl Olma Platformu’na katıldık. Derneğimiz üyeleri İhsan Gönül, Bahadır Bayraktar, Yusuf Şehitoğlu ve Ertan Başdere, platform çalışma grubunda görev alarak Çalıştay yaparak platforma etkin katkı sunmuşlardır. 14 Ekim 2023 tarihinde Eğitim ve Sanat Komisyonumuzun 2022 yılında Ramiz Yiğit Başkanımız zamanında projelendirilen; gelecek nesillere kaynak olabilecek İnegöl hakkında bilgi içeren kitaplar, Kent Müzesi kitaplığına teslim edildi. Bu proje halen devam etmekte olup kitap toplama çalışmaları sürmektedir. 28 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında, İnegöl Gaziler Derneği üyelerine Baraka Cafe’de Kaymakamımız Sayın Eren Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Garnizon Komatanı, Emniyet Müdürü ve üyelerimizin katılımıyla kahvaltılı toplantı düzenledik. Toplantıda tarihçi üyemiz Sinan Çuluk İnegöl tarihini geçmişten günümüze güzel bir sunum ile aktarmıştır. Gazilerimize minnetimizi ifade etmek adına hediyelerimiz Kaymakamımızca takdim edilmiş sonrasında Atatürk Anıtı’na hep birlikte çelenk sunma törenine katılınmıştır.

Aralık 2023 tarihinde, derneğimizce İnegöl hafızasında derin izleri olan resmi bayram görüntülerinin bulunduğu duvar takvimi bastırılarak, Şehrimiz protokolü, üyelerimiz ve halkımıza dağıtılarak, alınan bağışlarla derneğimiz genel giderleri karşılanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde Yönetim Kurulu’nda alınan kararla, 5 ilköğretim okulunun 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Şube Müdürlüğü onaylı Nutuk kitapları dağıtıldı; akabinde 2024 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerince yapılan okul ziyaretleri ile kitabı okuyup en iyi yorumlayan başarılı öğrencilere, törenle akıllı saat ödülleri takdim edilmiştir. 28 Haziran 2024 tarihinde Başkan ve yönetim kurulu üyelerimizle İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, 02 Temmuz 2024 tarihinde Kaymakamımız Eren Arslan’ı ziyaret ederek, Eymir ve çevre köylerinde yapılan MTA’nın altın arama sondaj çalışmaları hakkında bilgi almışlardır. 20 Temmuz 2024 tarihinde İsko tarafından, karışık tekstil atıklarının geri dönüştürülerek polyester cipsler gibi yüksek kaliteli hammaddelere dönüştürülmesi amacıyla kurulan RE-UP Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin proses tanıtım toplantısına davet edilen tek dernek olduk. 12 Eylül 2024 tarihinde Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, BB Çevre Meclisi Başkanı Özge Sivrioğlu ve Doğader Başkanı Murat Demir’in katılımıyla, yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte şehrimiz çevre sorunlarının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdik.

02 Ocak 2025 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in İnegöl ziyaretinde, Başkan Müfide Karaduman, Cihat Şengün ve Sabri Ürpermez’in katılımıyla şehrimizin, derneğimizce tespit edilen sorunlar kendisine iletilmiştir."

Program da 10 Ocak Gazeteler günü nedeniyle basın mensuplarına hediyeler takdim edildi.

Kent Konseyine tepki gösteren Ramiz Yiğit, "Sadece vefa gecesi düzenliyor. Başka yaptığı bir etkinlik yok. Derneğimizi kıskanıyorlar. Nereden çıktı bu dernek diyorlar" dedi.