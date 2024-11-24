23 Kasım Cumartesi günü başlayan fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda, 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyondan fazla kitap okuyucularla buluşuyor.

Fuarın ilk gününde Alişan Kapaklıkaya, Ayşegül Dede ve “Öğretmen Baba” olarak tanınan Mehmet Gönen’in yanı sıra İnegöl’ün yerel yazarları da okurlarla bir araya geldi. MODEF Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, her yaştan kitapsever yoğun ilgi göstererek yazarlarla buluşma fırsatı yakaladı.

Alanda kurulan kitap stantlarının yanı sıra, 6-10 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan etkinlik atölyesi de dikkat çekti. İnegöl Belediyesi öğretmenleri eşliğinde sanatsal çalışmalar yapan minikler, eğlenceli vakit geçirdi. İlk gününden yoğun bir ziyaretçi ilgisi gören fuar, kitapseverlere keyifli anlar sunmaya devam ediyor.

YAZAR BULUŞMALARINA YOĞUN İLGİ

Yazar buluşmaları kapsamında da fuarın ilk günü Alişan Kapaklıkaya, Ayşegül Dede ve öğretmen baba olarak bilinen Mehmet Gönen İnegöllü kitapseverlerle bir araya geldi. Söyleşi salonlarında 1’er saat süreyle sevenleriyle sohbet etme imkanı bulan yazarlar, daha sonra imza alanlarında ve stantlarda kitaplarını imzaladı.

YEREL YAZARLAR ESERLERİNİ TANITIYOR

Kitap Fuarında ünlü yazarların yanı sıra İnegöl’ün güçlü kalemleri de eserlerini tanıtma imkanı buluyor. 35 yerel yazar, 9 günlük süre zarfında Yerel Yazarlar Köşesinde kitaplarını tanıtıp imzalatıyor.