50.Yılını kutlayan İnegöl'ün köklü kulübü Kurtuluşspor 2023-2024 sezonu sonrası yaşanan sessizlik sona erdi. Daha önce tekrar aday olmayacağını açıkladıktan sonra yaşanan gelişmelerinin ardından adaylığını açıklayan Başkan Semih Yavuz yapılan genel kurulun ardından Güven tazeledi.
Başkan Semih Yavuz'un listesinde şu isimler yer aldı;
Recep Uysal
Sercan Irga
Ufuk Şen
Semih Ferik
Mert Çevik
Fatih Öziş
Berat Atalay
Nevzat Yardımcı
Halil Çetinkaya
Gökhan Çetin
Sebahattin Aracıdoğan
Said Vural
Koray Güler
Cüneyt Turan
İsmail Şentürk
Talha Şeşka
Halis Kaçmaz
Emir İlyasoğlu
Gültekin Arı
Ömer Yılmaz
Kaynak: HABER MERKEZİ