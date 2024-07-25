50.Yılını kutlayan İnegöl'ün köklü kulübü Kurtuluşspor 2023-2024 sezonu sonrası yaşanan sessizlik sona erdi. Daha önce tekrar aday olmayacağını açıkladıktan sonra yaşanan gelişmelerinin ardından adaylığını açıklayan Başkan Semih Yavuz yapılan genel kurulun ardından Güven tazeledi.

Başkan Semih Yavuz'un listesinde şu isimler yer aldı;

Recep Uysal

Sercan Irga

Ufuk Şen

Semih Ferik

Mert Çevik

Fatih Öziş

Berat Atalay

Nevzat Yardımcı

Halil Çetinkaya

Gökhan Çetin

Sebahattin Aracıdoğan

Said Vural

Koray Güler

Cüneyt Turan

İsmail Şentürk

Talha Şeşka

Halis Kaçmaz

Emir İlyasoğlu

Gültekin Arı

Ömer Yılmaz