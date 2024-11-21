Çekimleri Mobiliyum AVM’de yapılan ve ünlü spor spikeri Aykut İnce'nin sunduğu "İleri İkili" programı, farklı sektörlerden konukları ve eğlenceli sohbetleriyle geniş bir izleyici kitlesini hedefliyor.

Programın ilk bölümünde tanınmış futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Mobiliyum AVM’de ağırlanarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. "İleri İkili", sadece spor değil, sanat, kültür, iş dünyası ve daha birçok alandan önemli isimleri konuk ederek zengin içerikler sunmayı amaçlıyor.

Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, yeni projeyle ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

“YouTube kanalımızla herkese hitap eden, eğlenceli ve bilgilendirici bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Aykut Bey'in enerjik sunumuyla 'İleri İkili' programı, farklı sektörlerden değerli konuklarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. İlk konuğumuz Erman Toroğlu ile başladığımız bu yolculukta, her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çekecek sohbetlere imza atacağız. Gelecek konuklarımızı İnegöl’de ve Mobiliyum AVM’de ağırlayarak şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Mobiliyum AVM olarak, dijital platformlarda varlığımızı güçlendirerek İnegöl mobilyasının marka değerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

İnegöl Mobiliyum AVM'nin YouTube kanalı, şehrin ve mobilya sektörünün tanıtımına katkı sağlarken, izleyicilere eğlenceli ve bilgilendirici bir içerik sunmayı hedefliyor.