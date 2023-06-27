İnegöl Belediyesi’nin Eyüp Sabri Tuncer markasıyla oluşturduğu odunsu bitkiler kokulu “İnegöl Nostalji Kolonyası” İnegöllülerin beğenisine sunuldu.

İnegöl Belediyesi, yeni değerler oluşturmak üzere sürdürdüğü çalışmalar kapsamında son olarak şehre özgü bir kolonya hazırladı. Bir İnegöl değeri olarak kabul edilen, İnegöl’den doğmuş Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları iş birliğinde şehrin bir başka değeri mobilyadan esinlenilerek hazırlanan odunsu bitkiler kokulu “İnegöl Nostalji Kolonyası” hafta içi yapılan lansman ile tanıtılmıştı. İnegöl Nostalji Kolonyası, İnegöl AVM önü ile İki kapılı meydanda İnegöllülerin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Memleket kokusu "İnegöl Nostalji Kolonyasını" denemenizi tavsiye ederim. Avm önü, İki kapılı meydan.”