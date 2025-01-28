 Şüphelilerin hırsızlık anları işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Kemalpaşa mahallesinde marketten kola ve yine aynı mahallede faaliyet gösteren manavdan kasadaki 3 bin 500 TL ile meyve çalındı. 

Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyip dedektif gibi iz sürdüler. Ekipler çalışma sonucu 2 şüpheliyi tespit ettiler. 

Ekipler, şüpheliler 17 yaşındaki Mahmud D. İle 16 yaşındaki Ömer D.'yi yakaladılar. Şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmud D.'nin 5 ayrı bisiklet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Muhabir: Şerife öz