Şüphelilerin hırsızlık anları işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kemalpaşa mahallesinde marketten kola ve yine aynı mahallede faaliyet gösteren manavdan kasadaki 3 bin 500 TL ile meyve çalındı.

Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyip dedektif gibi iz sürdüler. Ekipler çalışma sonucu 2 şüpheliyi tespit ettiler.

Ekipler, şüpheliler 17 yaşındaki Mahmud D. İle 16 yaşındaki Ömer D.'yi yakaladılar. Şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmud D.'nin 5 ayrı bisiklet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.