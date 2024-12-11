Olay Yeni mahalle Sıla sokaktaki sitede meydana geldi. 2 kadın şüpheli siteye girerek dairelerin kapılarını zillerine basarak yokladılar. Kimsenin olmadığı daireye kapıyı açarak giren 2 kadın şüpheli, evdeki altınları çaldılar. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 şüpheli siteden yürüyerek uzaklaştılar. Olayın ardından vatandaşlar polise haber verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelilerin izini sürdüler. Ekipler, şüpheli kadınları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Aleyna yağmur akdağ