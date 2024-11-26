

Kaza saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Murat Şenyer(36) yönetimindeki 26 FB 139 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters duran araçtaki sürücü ve yanındaki Mevlüt Kılıç(33) feci şekilde hayatını kaybetti.



Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan iki şahsın cesedini çıkarırken, sağlık ekipleri şahısların hayatını kaybettiğini tespit etti.