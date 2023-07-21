Yeni eğitim döneminde İnegöl’de hizmet verecek olan İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi. 20 dönümlük alanda kurulu olan ve Bursa’da bir ilk olan İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Şahinarslan, İnegöl’e yeni bir vizyon katma için geldiklerini belirtti.

Basın mensuplarıyla Royal Otel’de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyen İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Şahinarslan’a, İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji Yönetim Kurulu üyesi Soner Özen ile yöneticiler Melike Temur ve Erdal Bulut eşlik etti.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Kahvaltının ardından bir açıklama yapan İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Şahinarslan, “Bizler Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminin önünde engel olarak duran eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde nitelik eksikliğini görerek, bu konuları giderebilmeyi misyon edindik. İnegöl eğitimine de hem nitelik kazandırmak hem de eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek için gurur duyduğumuz bu yatırımı kazandırdık. Okulumuz hali hazırda eğitim ve öğretime hemen başlayabilecek Milli Eğitim Bakanlığından ruhsatlı bir okul olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders başlangıcını yapacaktır. Ülkemiz endüstrisinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinde “Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri” kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması devletin öncelikli hedeflerini oluşturmaktadır” DEDİ.

“İNEGÖL SANAYİSİ NİTELİKLİ ARA ELAMAN İHTİYACINI KARŞILAYABİLSİN”

Şahinarslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“2010 tarih ve 27642 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İstihdam ve Mesleki eğitim ilişkisinin geliştirilmesi” eylem planında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolde ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanun ve Yönetmeliğinde açıklanıp teşvik edilmektedir. Bu kapsamda İnegöl öğrenci ve velileri de bu imkandan yararlanmalı düşüncesi ile ayrıca İnegöl sanayisi nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılayabilsin diye bizler İnegöl’e bu yatırımı kazandırdık. Yüksek teknoloji Koleji olarak bu önemli projeyi yüzde 100 desteklemekte ve inançla benimsemekteyiz. Geleceğin temel taşları olan ara elemanlar ve mühendisler teknolojik gelişmelerin ışığında ülkemizin ilerlemesine yön verecek olan nitelikli iş gücünü temsil etmektedir. Bu nedenle bu protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte eğitim sistemimizin kalitesini arttırarak nitelikli ara eleman ve mühendis yetiştirme hedefimize önemli bir adım atmış olacağız.”

“VELİ EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERİ ADI ALTINDA HİÇ BİR ÜCRET ÖDEMEYECEK”

“Okul, özel okul olmasına yani kolej eğitimi vermesine rağmen; velı̇ eğitim öğretim gideri adı altında hiç bir ücret ödemeyecektir. Velilerimiz sadece yemek, kılık kıyafet, kitap kırtasiye giderleri olan bizim dışarıdan satın aldığımız ürünlerin ücretini ödeyecektir. Velilerimiz bu imkandan öğrenci okulumuzda okuduğu süre boyunca yararlanacaktır. Eğitim ve öğretimde geçirdiğimiz 23 yıllık tecrübelerimizi, yetişmiş̧ öğretmen kadrolarımızla ve okulumuzla bütünleştirerek öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmelilerini ve sanayimize katılımını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini hedefledik. Okulda gerek fen-matematik ağırlıklı zorunlu derslerde gerekse seçmeli derslerde üniversite seçme sınavına yönelik hazırlık programları uygulanacaktır. Hafta sonları dershanede ve kurslarda verilen programlar 4 yıllık eğitim öğretim sureci içerisinde hafta içine dağıtılarak hem veli mali külfetten kurtulacak hem de öğrencilerimizin hafta sonları serbest hale getirilerek profesyonel yönlendirmelerle kendilerini kültürel alanda sanatsal ve kişisel gelişim alanlarında donanımlı insanlar olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.”

DÖRT FARKLI BÖLÜMDEN BİRİ MOBİLYA TASARIMI

“Eğitim-Öğretim sürecinde öğrencilerimizi; milli, manevi, ahlaki, insani ve evrensel değerlere sahip, teknoloji ile barışık, teknolojiyi iyi kullanabilen ve kendini geliştirebilen ileri teknolojiye entegre olabilecek kapasiteye sahip, dünyanın her yerinde mesleklerini yapabilen gençler olarak yetiştirmektir. Okulumuz bünyesinde; bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve mobilya tasarımı olmak üzere dört farklı bölüm bulunacaktır. Öğrencilerimiz, Anadolu ve Fen Lisesi müfredatında yer alan sayısal ve sözel tüm derslerin akademik eğitimini dört sene boyunca alırken istedikleri bölümlerden herhangi birini seçerek bu alanda uzmanlaşmaya başlayacaklardır. Böylelikle hem akademik hem de teknik eğitimlerini bütünüyle tamamlamış olacaklardır. Bunun yanı sıra İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji olarak öğrencilerimize çift yabancı dil eğitimi sunmaktayız. Almanca ve İngilizce dillerinde Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde eğitim alacaklar. Ayrıca 11. Ve 12. sınıflarda yurtdışı ve yurtiçi staj imkanları sunuyoruz. Böylece öğrencilerimiz gerçek iş deneyimleri yaşayarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Okulumuz mezunlarının üniversiteye yerleşme avantajı da oldukça önemlidir. Mezunlarımız M.T.O.K. kontenjanından yaralanarak üniversitelerin ilgili mühendislik fakültelerinde istedikleri bölüme önemli oranda puan avantajı ile yerleşme imkanına sahip olacaklardır. Bununla birlikte mezuniyet sonrasında iş hayatına atılmak isteyen öğrencilerimize destek hedefliyoruz. İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji öğrencileri iş yeri açmak için gereken belgeleri sunabilmenin yanı sıra KOSGEB’ten hibe destek alabilme imkanına da sahip olacaklar. Önemli bir ayrıcalık olan ; yurtdışında çalışma fırsatı için EURO PASS belgesi ve eklerini de okulumuz aracılığıyla temin edebileceklerdir. Öğrencilerimizin sigortaları da okula başladığı anda aktif hale gelecektir. İnegöl Yüksek Teknoloji Koleji olarak sunduğumuz bu avantajlarla öğrencilerimizin hem mesleki becerilerini geliştirmelerini sağlamak hem de gelecekteki kariyerlerine sağlam bir temel atmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların bireysel potansiyellerini keşfetmelerine önem veriyoruz. Bununla birlikte okulumuz sosyal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimize dinamik bir ortam sunmayı hedeflemektedir, kariyer günleri düzenleyerek öğrencilere mesleki rehberlik ve iş dünyasıyla bağlantı kurma fırsatı sunmaktadır, teknik ve kültürel geziler düzenleyerek öğrencilerin hem mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmalarını hem de kültürel zenginliklerle buluşmalarını sağlamaktadır, ARGE çalışmalarıyla öğrencilerin endüstri 4.0’a entegre olmalarını sağlayarak geleceğin teknolojik dönüşümüne aktif katılımı desteklemektedir. Okulumuz mutfağında yemekler özenle hazırlanmakta ve sıcak bir şekilde öğrencilerimize servis edilmektedir. Okulumuz, öğrencilerimiz için güvenlik önlemleri ve güvenli servis hizmetleri sunarak öğrencilerimizin emniyetli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamaktadır ve ayrıca okulumuz, disiplin anlayışıyla öğrencilerimizin sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve olumlu davranışlara teşvik etmeyi hedeflemektedir. Sonuç olarak Yüksek Teknoloji Koleji olarak protokolün önemini de kavramış ve kendimizi bu yolda mücadele etmeye adamış bulunuyoruz. Nitelikli ara eleman ve mühendislerin yetişmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlıyız. Ülkemizin teknoloji ve sanayi alanlarındaki gelişime katkı sağlayacak bu projenin başarıyla sonuçlanması için var gücümüzle çabalayacağımızı taahhüt ediyoruz. Siz değerli basın mensuplarının da bu önemli projeyi tanıtma ve destekleme konusunda bize katkı sağlayacağınıza canı gönülden inanıyoruz. Teşekkür ederiz.”

İbrahim Uslu