

Olay Fatih Mahallesi Yudum sokaktaki apartmanın 3. Katında meydana geldi. Baba ve anne işten eve geldiler. Kapıyı çalan çift, evde olan 2 çocuğuna seslerini duyuramayınca anahtarla kapıyı açmayı denediler. Fakat kapının içten kilitlenmesi nedeniyle başarılı olamadılar. Aile daha çok endişelenince 112'ye haber verdiler. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven dayadıkları apartmanın 3. Katının balkonunda içeri girdiler. İçeriye giren itfaiye ekipleri 2 kardeşin uyuduğunu görünce derin bir oh çektiler. Kilitli kapı içerden de açılmayınca ekiplerce kırıldı. Baba ve anne evlatlarını uyurken görünce büyük sevinç yaşadılar.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT