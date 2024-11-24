Kutlama programı, sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Eren Arslan, Kaymakam Adayı Tuğçe Uzunyol ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın katıldığı törende, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve öğrenciler tarafından anıta sunuldu.

BEŞİNCİ MEVSİM’DE ANLAMLI KUTLAMA

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından, kutlamalar Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde devam etti. Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı etkinlik, salonu dolduran öğretmen, öğrenci ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Okul Müdürü Mahmut Alpir ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’in günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla sürdü.

Emekli öğretmenler adına kürsüye çıkan Hüseyin Avni Okumuş, duygusal bir konuşmayla meslek hayatına dair anılarını paylaştı. 24 Kasım’a gösterilen yoğun ilgi, eğitim camiasını memnun etti.

126 YENİ ÖĞRETMEN YEMİN ETTİ

Video gösterileri ve müzik dinletilerinin sunulduğu programda, mesleğe yeni başlayan 126 öğretmenin yemin töreni de gerçekleştirildi. Sahneye gelen öğretmenler, kalabalığın alkışları arasında yeminlerini etti. Şehit öğretmenler anısına yapılan gösteriler ve şiirlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

Ödül takdimi için sahneye gelen Belediye Başkanı Alper Taban ile Kaymakam Eren Arslan da başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlere rahmet dileyerek hayatta olanlara sağlıklı ömürler temennilerini ilettiler. Eğitim camiasının öğretmenler gününü tebrik eden protokol üyeleri, programı hazırlayan okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirerek töreni tamamladı.