Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından gerçekleştirilen "Deprem Risk Yönetimi ve Ulaşım Altyapısının Güçlendirilmesi" projeleri çerçevesinde hazırlanan deprem risk analizi raporu ve uygulanacak strateji, düzenlenen ortak koordinasyon toplantısında halkla paylaşıldı.

3 YENİ FAY HATTI!

Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen ortak koordinasyon toplantısında açıklamalarda bulunan Japon Deprem Uzmanı Masasi Inove, İnegöl’deki aktif fay hatlarının bulunduğu bölgeler hakkında uyarılarda bulundu. Inove, İnegöl ve çevresindeki bazı ilçelerde aktif fay hatlarının bulunduğunu belirterek, ayrıca 3 yeni fay hattının oluşabileceğini ve bu fay hatlarının 7.2, 7.3 ve 7.4 büyüklüğünde depremler yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

İşte Bursa'daki aktif fay hatları ve olası deprem büyüklükleri:

1- İznik-Gemlik Fay Hattı- 7.6

2- İznik-Gençali- 7.4

3- Uluabat- 7.0

4- Bursa-İnegöl- 7.2

5- Mustafakemalpaşa-Orhaneli- 7.3

6- Soğukpınar-Oylat- 7.2

7- Barakfakih- 6.2

8- Yenişehir- 6.7

9- Marmara- 7.7