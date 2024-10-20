Edinilen bilgiye göre İnegöl Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Hamza A. (21) yönetimindeki 16 AIA 032 plakalı otomobil biranda sağ şeride geçmek istediği sırada arkasından seyir halinde olan Şamil G. (27) yönetimindeki 16 BKE 109 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet savrulurken, kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. Kaza da şans eseri yaya yaralanmazken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ