

Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan kahvehane de

Metin G. ile Sebahattin U.(63) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G. üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu bıçakladı. Karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sebahattin U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT