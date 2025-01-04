

Edinilen bilgiye göre Akhisar mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde seyir halinde olan Oğuzhan K. (23) yönetimindeki 16 F 8385 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Yusuf Ç.'ye (14) çarptı. Kaza sonucu yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç