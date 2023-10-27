Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobiller çarpıştı; 1 sürücü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Bülent E. Yönetimindeki 16 JZB 72 plakalı otomobil, park halindeyken yola aniden çıkan Ramazan A. Yönetimindeki 16 EZ 924 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Ramazan A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi