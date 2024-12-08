

Edinilen bilgiye göre Sinanbey Mahallesi Cennet Sokak üzerinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet G. (29) plakası ve sürücüsü belirlemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonucu yaralanan Mehmet G. ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ