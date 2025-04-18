Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı son listeye göre, 19-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’ün Gündüzlü, Hasanpaşa, Cerrah, Çeltikçi, Hocaköy, Yukarıbalık, Hamidiye, Mahmudiye, Yenice, Yeni, Çaylıca, Gülbahçe, Turgutalpköy, Kayapınar, Kıran, Doğanyurdu, Elmaçayır, Fevziye, Tuzla, Paşaören, Süle, Akhisar, Huzur, Kozluören, Şehitler, Karalar, Yeniceköy, Çayyaka mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacak.
İşte kesinti yaşanacak sokaklar:
Kaynak: HABER MERKEZİ